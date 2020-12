Polizei Bielefeld

POL-BI: Resolute Seniorin überführt Taschendieb

BielefeldBielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Bethel - Am Freitag, 11.12.2020, halfen Kunden und Mitarbeiter eines Discounters dabei einen Taschendieb zu stellen.

Eine 74-jährige Seniorin hielt sich gegen 12:15 Uhr in dem Lebensmittelgeschäft an der Straße An der Tonkuhle auf. Während sie sich die Waren im Regal anschaute trug sie die Handtasche am Unterarm. Dann sah sie aus dem Augenwinkel, dass ein Mann in ihre Handtasche griff. Sie drehte sich sofort nach dem Unbekannten um. Ein Blick in ihre Handtasche offenbarte ihr, dass ihre Geldbörse gestohlen worden war. Daraufhin konfrontierte sie den fremden Mann mit dem Vorwurf. Dieser machte nur deutlich kein Deutsch verstehen zu können.

Die 74-Jährige rief den umstehenden Personen zu, dass sie soeben bestohlen worden war. Daraufhin kam ein Mitarbeiter des Discounters dazu und forderte den Mann auf, die Geldbörse herauszugeben. Der gab mit Gesten zu verstehen, dass er nichts bei sich hatte.

Eine weitere Kundin hatte jedoch bemerkt, dass der Mann zwischenzeitlich ein Portemonnaie in eine Kühltheke ablegt hatte. Es handelte sich dabei und die Geldbörse der Seniorin. Die stellte fest, dass nichts daraus fehlte.

Als sich der unbekannte Mann dem Ausgang zuwendete, nahm der Mitarbeiter die Verfolgung auf. Während er dem Mann hinterher ging telefonierte er mit der Polizei.

Wenig später trafen Polizisten den Taschendieb auf dem Kundenparkplatz an. Um seine Identität eindeutig zu klären, nahmen sie den Georgier mit auf die Polizeiwache. Gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung durfte der 47-Jährige die Polizeiwache wieder verlassen.

