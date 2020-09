Polizei Münster

POL-MS: Unverschlossenes Auto lockt Dieb an - Festnahme

Münster (ots)

Ein unverschlossenes Auto lockte am Dienstag (29.9., 6.40 Uhr) an der Urbanstraße einen 43-jährigen Dieb an. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Täter beobachtet. Dieser war durch einen Hinterhof geschlichen und hatte nach nicht verschlossenen Fahrrädern und Autos gesucht. Ein Skoda war nicht verriegelt, der 43-Jährige öffnete die Tür und durchwühlte den Innenraum. Der Zeuge rief die Polizei. Die Beamten stellten den Täter noch im Innenhof und nahmen ihn vorläufig fest. Er hatte aus dem Wagen einen Luftdruckkompressor gestohlen. Der Mann ohne festen Wohnsitz ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und wird von den Staatsanwaltschaften in Dortmund und Münster gesucht. Ihn erwartet ein weiteres Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell