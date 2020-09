Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Verkehrsunfallflucht

Saerbeck (ots)

Am Freitag (04.09.2020), um 19.17 Uhr, befuhr ein junger Mann mit einem roten VW Golf die Ibbenbürener Straße in Saerbeck ortseinwärts in Richtung Teichstraße. In Höhe der Lidl-Kreuzung wartete er hinter einem silberfarbenen größeren Pkw vor der Rotlicht zeigenden Ampel. Bei Grünlicht setzten beide Fahrzeuge die Fahrt fort. Der Golffahrer wollte dann nach rechts in den Fuhrmannsweg einbiegen und betätigte kurz vor Einmündung den Blinker. Plötzlich führte der vorausfahrende Pkw aus bislang unersichtlichem Grund eine Vollbremsung durch. Der Golffahrer wich nach rechts aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Hierbei prallte er gegen ein Verkehrszeichen, wobei ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro entstand. Der Fahrer des silberfarbenen Pkws fuhr weiter in Richtung Emsdetten, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei Emsdetten unter der Rufnummer 02572/ 93064455.

