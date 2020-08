Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Gefährdungsdelikt

Unbekannte lösen Radmuttern an Ford Fusion

Straelen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstagmorgen und Montagnachmittag (24. August 2020) die Radmuttern am rechten Vorderrad eines silberfarbenen Ford Fusion gelöst, der vor einer Garage auf einem Grundstück an der Von-Ketteler-Straße abgestellt war. Nach Fahrantritt bemerkte die Besitzerin des Wagens komische Geräusche und ein Zittern des Lenkrades. Als sie nachschaute, bemerkte sie die gelösten Radmuttern. Zeugen werden gebeten, sich bei Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell