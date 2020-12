Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw Unfall auf der BAB 2 - drei Personen verletzt

BielefeldBielefeld (ots)

DV/BAB 2 -Gütersloh- In der Montagnacht ereignete sich auf der A 2 in Richtung Hannover zwischen der Anschlussstelle Gütersloh und dem Kreuz Bielefeld ein folgenschwerer Unfall, bei dem 3 Personen verletzt wurden. Kurz vor Mitternacht stand ein Sattelzug aus Duisburg mit einer Reifenpanne auf dem Seitenstreifen der Autobahn. Der 47-jährige Fahrer befand sich in seiner Fahrerkabine. Aus bislang noch ungeklärter Unfallursache fuhr ein Sattelzug aus den Niederlanden gegen den stehende Lkw. Der niederländische Sattelzug fuhr mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen die hintere linke Seite des Aufliegers. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerkabine stark beschädigt. Der 55-jährige niederländische Fahrer sowie sein 11-jähriger Sohn, der sich als Beifahrer im Lkw befand, verletzten sich schwer. Beide Personen wurden durch einen Rettungswagen der Feuerwehr Gütersloh in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach dem jetzigen Stand besteht jedoch keine Lebensgefahr. Der Fahrer des Sattelzuges aus Duisburg wurde leicht verletzt. Durch den Unfall entstand hoher Sachschaden. Der rechte und mittlerer Fahrstreifen wurden für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung gesperrt. Die Autobahnmeisterei Oelde erschien hierzu am Unfallort. Es kam lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell