Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelderin ohne Führerschein verursacht Unfall

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Am Montag, 14.12.2020, kam es an der Schneidemühler Straße zu einem Unfall mit zwei beteiligten Pkw.

Die 20-jährige Bielefelderin beabsichtigte gegen 15:00 Uhr mit ihrem Opel Astra von einer Einfahrt heraus auf die Schneidemühler Straße in Richtung Stettiner Straße zu fahren. Dabei übersah sie eine von links kommende Mercedes C-Klasse. Der 69-jährige Fahrer fuhr auf der Schneidmühler Straße ebenfalls in Richtung Stettiner Straße, als ihr die 20-Jährige von rechts in das Fahrzeug fuhr.

Bei der Unfallaufnahme konnte die Bielefelderin den Beamten keinen Führerschein vorzeigen. Folglich erstatteten die Polizisten Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Am Opel Astra war die Fahrzeugfront stark beschädigt. Der Mercedes war vorne rechts stark deformiert. Der rechts Reifen war platt.

