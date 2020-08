Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher auf der Brucknerallee unterwegs

Mönchengladbach (ots)

Zwei Zeugen haben am Mittwoch, 12. August, gegen 16.15 Uhr einen jungen Mann dabei beobachtet, wie er in ein Mehrfamilienhaus an der Brucknerallee in Rheydt einbrechen wollte. Sie alarmierten die Polizei.

Der Täter hebelte die Eingangstür zum Haus auf und gelangte so in den Hausflur. Da er dort offensichtlich gestört wurde, flüchtete er sofort ohne Beute durch ein Fenster in den Hinterhof. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den Einbrecher in der Nähe des Tatortes nicht mehr antreffen.

Sie stellten an zwei weiteren Häusern in unmittelbarer Nähe ebenfalls Hebelspuren fest. Bereits am Vortag war es in der Nähe zu einem Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus gekommen.

Der Einbrecher ließ vor dem Haus ein silberfarbenes Klappfahrrad zurück. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Mitte bis Ende 20 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, dunkle Haare, deutscher Phänotyp. Er trug ein graues Oberteil und einen schwarzen Rucksack bei sich.

Kurz zuvor, zwischen 14 und 15.50 Uhr, ereignete sich bei einem anderen Mehrfamilienhaus an der Brucknerallee ein Kellereinbruch. Der Täter entwendete Werkzeuge. Ein Zeuge hatte im Tatzeitraum eine unbekannte Person auf einer Mauer vor der Haustür sitzen sehen. Ob sie etwas mit der Tat zu tun hat, ist noch unklar.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

