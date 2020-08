Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bargeld und elektronische Geräte gehören zur Einbruchsbeute

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in Gladbach an der Sternstraße hat ein unbekannter Täter unter anderem Bargeld und elektronische Geräte entwendet.

Irgendwann im Zeitraum zwischen Montag, 10. August, 19 Uhr, und Dienstag, 11. August, 22.20 Uhr, gelangte der Täter während der Abwesenheit des Geschädigten auf unbekannte Art und Weise in den Hausflur des Mehrfamilienhauses. Im ersten Obergeschoss öffnete er gewaltsam eine Wohnungstür. In der Wohnung öffnete er weitere Türen ebenfalls gewaltsam. Letztlich flüchtete er unerkannt mit der Beute.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

