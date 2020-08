Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rot-schwarz-weißes Motorrad der Marke Honda gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Ein rot-schwarz-weißes Motorrad der Marke Honda (Typ CBR600) mit MG-Kennzeichen ist in der Nacht zum Mittwoch, 12. August, in Odenkirchen am Burgbongert gestohlen worden.

Der Geschädigte hatte nach eigenen Angaben gegen 4.20 Uhr ein Geräusch gehört, das nach einem startenden Motor geklungen habe. Daraufhin habe er aus dem Fenster in Richtung Stettiner Straße geschaut. Eine Person, die er nicht näher erkennen konnte, habe das Krad angeschoben, bis der Motor gestartet sei. Dann sei der Unbekannte mit dem Motorrad nach rechts in Richtung Stettiner Straße abgebogen.

Eine Fahndung der alarmierten Polizei im Nahbereich endete negativ.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

