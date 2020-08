Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrräder aus Kellerräumen gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Mehrere Diebstähle von Fahrrädern aus Kellerräumen in Mehrfamilienhäusern sind der Polizei Mönchengladbach angezeigt worden.

Solche Diebstähle wurden begangen in Rheydt an der Bahnhofstraße zwischen 21. Juli und 11. August (Beute: E-Bike), in Heyden an der Berliner Straße zwischen 7. und 9. August (Beute: Damenrad) und in Holt an der Straße An der Holter Heide zwischen 8. und 10. August (Beute: Mountainbike).

Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell