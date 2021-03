PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Busfahrer angegriffen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Busfahrer angegriffen,

Rüdesheim, Grabenstraße, 24.03.2021, 12.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochmittag wurde in Rüdesheim ein 46-jähriger Busfahrer von einem bislang unbekannten Täter angegriffen. Der Busfahrer hatte gegen 12.00 Uhr an der Bushaltestelle in der Grabenstraße die Fahrausweise von zwei zugestiegenen Fahrgästen kontrolliert. Als es hierbei zu Unstimmigkeiten kam, wurden die beiden Männer aggressiv und einer der beiden soll den 46-Jährigen schließlich geschlagen und getreten haben. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

