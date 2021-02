Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei Pasewalk deckt Schleusung auf

Pasewalk (ots)

Eine Streife der Bundespolizei stellte am Donnerstagmittag in einer Bushaltestelle in Rossow an der Bundesstraße 104 drei männliche Personen fest. Da keiner ein Identitätsdokument oder Aufenthaltstitel vorweisen konnte, wurden sie zur Bundespolizeiinspektion Pasewalk verbracht. Der 33-jährige und der 19-jährige Afghane, sowie der 26-jährige Iraner gaben übereinstimmend an, von der Türkei über Griechenland und Serbien nach Rumänien geschleust worden zu sein. Von dort ging es per Lkw-Schleusung ca. 1 ½ Tage in das polnische Katowice. Weiter reisten sie mit der Bahn nach Szczecin, mit dem Taxi bis zur Grenze im Bereich Hintersee und dann zu Fuß nach Deutschland. Die Schleusung allein von Rumänien nach Polen kostete jeden der Drei ca. 1500 Euro. Während den Vernehmungen äußerte jeder ein Asylbegehren. Nach den polizeilichen und erkennungsdienstlichen Maßnahmen erhielten sie jeweils eine Anlaufbescheinigung für die Erstaufnahmeeinrichtung in Nostorf-Horst.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell