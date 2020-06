Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall mit Golf GTI (31.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer bereits am frühen Pfingstsonntag gegen 3 Uhr in der Straße "Auf der Steig" verursacht. Einer Polizeistreife fiel ein weißer VW Golf GTI mit Münchner Kennzeichen auf, der ihnen mit hoher Geschwindigkeit in dieser Straße entgegenkam und Richtung Schwenninger Straße fuhr. Kurze Zeit später konnten die Beamten den Golf verunfallt auf einem Acker neben der Straße "Auf der Steig" feststellen. Der neuwertige Wagen war durch das Abkommen von der Fahrbahn stark beschädigt worden, der Fahrer befand sich nicht mehr im Auto. Die Polizei schätzte den Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten GTI auf rund 30.000 Euro und musste das Auto von einem Abschleppdienst aufladen lassen. Die eingeleiteten Ermittlungen führten zu widersprüchlichen Aussagen hinsichtlich des Unfallhergangs. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die Angaben zum Unfall oder sonst sachdienliche Hinweise liefern können, sich beim Polizeirevier VS-Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

