Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 01.04.2020 - 02.04.2020, 08:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten. Zeit Donnerstag, 02.04.2021, 19:46 Uhr. Ort: 38228 Salzgitter, Thomasweg. Hergang: Am Donnerstagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen zwei jungen männlichen Personen. Die Beschuldigten konnten nicht mehr durch die Polizei angetroffen werden. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter unter 05341/1897215 in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstähle in mehrere Gartenlauben. Zeit: Freitag, 03.04.2021, 03:00 Uhr. Ort: 38228 Salzgitter, Meescheweg, KGV Sonnenland. Hergang: Während der Streifentätigkeit stellten Polizeibeamte aus Salzgitter zwei unbekannte männliche Personen fest, die bei Erblicken des Streifenwagens die Flucht antraten. Dabei ließen die Männer einen Bollerwagen und eine Sackkarre mit diversem Diebesgut zurück. Eine spätere Überprüfung ergab, dass das Diebesgut aus Einbrüchen in bislang 12 Gertenlauben des Kleingartenvereines "Sonnenland" stammt. Sofortige Verfolgung und Fahndungsmaßnahmen konnten nicht zum Ergreifen der Täter führen. Es werden diverse Strafanzeigen wegen Einbruchdiebstahls gefertigt. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter unter in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell