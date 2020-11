Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall auf der Salzdahlumer Str./Ackerstr.

BraunschweigBraunschweig (ots)

Am 20.11.2020, um 13:14 Uhr, kam es in Braunschweig auf der Salzdahlumer Straße stadteinwärts vor der Ampel in Höhe der Ackerstraße zu einem Auffahrunfall zwischen einem Linienbus und einem vorausfahrenden VW Golf. Der Unfall geschah im linken von zwei Geradeausfahrstreifen. Im rechten Geradeausfahrstreifen staute sich der Verkehr aufgrund der Rechtsabbieger.

Mögliche Zeugen, werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrsunfalldienst Braunschweig unter 0531/476-3935 zu melden, um ihre Beobachtungen hinsichtlich des Unfallherganges mitzuteilen.

