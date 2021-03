Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in einen Kiosk

Alsdorf (ots)

Am vergangenen Sonntag (21.03.2021) gegen 3.30 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Täter in einen Kiosk an der Marienstraße ein. Sie warfen die Schaufensterscheibe mit einem Gullydeckel ein und entwendeten Tabakwaren und Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahl aufgenommen. Bei der Auswertung eines Überwachungsvideos war auffällig, dass einer der Täter einen schwarzen und der andere einen silberfarbenen Helm trug.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und möglichen Fahrzeugen geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 0241 / 9577 - 33401 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241 / 9577 - 34210 zu melden. (fp)

