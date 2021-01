Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz an Gütersloher Krankenhaus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (KB) Am Freitagabend (15.01.) gegen 20.50 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz an einem Gütersloher Krankenhaus. Ein 29-jähriger Mann aus Gütersloh, der dort auf der Intensivstation behandelt wurde, entfernte sich von der Intensivstation des Krankenhauses, zerstörte ein Fenster und begab sich durch dieses auf ein etwa fünf Meter hohes Flachdach. Der unter Medikamenteneinfluss stehende Mann drohte von dem Dach zu springen. Der Mann war am Oberkörper unbekleidet. Nach etwa drei Stunden konnte der Mann durch Polizeibeamte überwältigt und in Gewahrsam genommen werden.

