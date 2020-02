Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg-Mehr - Bei Ausweichmanöver gegen Baum gefahren/ PKW-Fahrer leicht verletzt

Kranenburg-Mehr (ots)

Am 09.02.2020 kam es auf der Straße In-der-Gemeinde zu einem Unfall bei dem ein 75-jähriger Ssangyong-Fahrer aus Kleve leicht verletzt wurde. Der Klever war in Fahrtrichtung Wibbelstraße unterwegs, als ihm in einer Linkskurve auf seiner Fahrspur ein dunkler PKW entgegen kam. Der 75-Jährige wich nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des anderen PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Klever zu kümmern.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen.(cp)

