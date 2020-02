Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Versuchter Metalldiebstahl

Zeugin sieht zwei Täter flüchten

Weeze (ots)

Am Montag (10. Februar 2020) gegen 06:30 Uhr versuchten unbekannte Täter offensichtlich, Kupferrohre von einem Haus am Kirchweg zu stehlen. Eine Zeugin sah zwei Männer, die mit Metallrohren in der Hand vor dem Gebäude standen. Als sie die Zeugin wahrnahmen, ließen sie die Rohrstücke mit einer Gesamtlänge von zehn Metern fallen und stiegen flugs in einen weißen Kastenwagen, mit dem sie flüchteten. Die Kripo Goch nimmt Hinweise unter Telefon 02823 1080 entgegen. (cs)

