Polizei Gütersloh

POL-GT: Mountainbike sichergestellt - Eigentümer gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am vergangenen Samstag (09.01.) wurde bei einer Kontrolle in Gütersloh ein unrechtmäßig genutztes Fahrrad aufgefunden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge könnte sich das Fahrrad zuvor im Bereich eines Spielplatzes an der Viktoriastraße befunden haben.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz/ silbernes Mountainbike des Herstellers Cube, Typ Analog.

Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Polizei Gütersloh sucht die Eigentümerin, bzw. den Eigentümer des Rades. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

