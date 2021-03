Polizei Aachen

POL-AC: Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Aachen (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (19.03.2021) kam es gegen 9.45 Uhr auf dem Fußgängerüberweg an der Kreuzung Franzstraße / Kapuzinergraben zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 85-jähriger Mann nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt wurde.

Ein 54-jähriger Fahrer, der den Kapuzinergraben aus Richtung Theater befuhr, bog an der grünen Ampel nach links in Franzstraße ein. Dabei übersah er den 85- jährigen Fußgänger, der gleichzeitig bei Grün die Fußgängerampel nutzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell