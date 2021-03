Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Aachen (ots)

Am Sonntag (21.03.2021) gegen 10 Uhr ereignete sich auf der Krefelder Straße kurz vor der Kreuzung Merowinger Straße ein Verkehrsunfall bei dem ein 70- jähriger Fahrradfahrer tödlich verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein Kleintransporter die rechte Fahrspur der Krefelder Straße in Richtung Monheimsallee. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser kurz vor dem Kreuzungsbereich nach rechts auf den parallel verlaufenden Fahrradschutzstreifen. Dort erfasste er einen 70- jährigen Fahrradfahrer und kollidierte anschließend mit der Ampel. Aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Bereich weiträumig abgesperrt. Ein Sachverständiger unterstützte die Beamten bei der Spurensicherung. Die Polizisten beschlagnahmten beide Fahrzeuge und das Mobiltelefon des 57- jährigen Autofahrers zur weiteren Untersuchung. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei unter Telefonnummer 0241 - 9577 / 42101 zu melden. (fp)

