Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsamer Kontrolleinsatz von Polizei und Ordnungsamt

Stolberg (ots)

Gestern Abend (18.03.2021) bis in die Nacht hinein führten mehrere Dutzend Beamtinnen und Beamte gemeinsam mit den Mitarbeitern des Ordnungsamtes in der Stolberger Innenstadt Kontrollen durch. Schwerpunkte waren die Bekämpfung der Straßenkriminalität sowie die Überwachung der Corona- Schutzverordnung. Im Bereich Unterstolberg/ "Mühle" waren die Ordnungskräfte auf Straßen und Wegen, Parkplätzen und auch an Parkhäusern präsent und kontrollierten insgesamt mehr als 150 Personen und mehr als 60 Fahrzeuge. Bei den Kontrollen fielen drei Personen auf, die im Besitz von Betäubungsmitteln waren, drei weitere lenkten ihre Pkw verbotswidrig unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zwei Fahrzeugführer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Mehr als 30 Ordnungswidrigkeiten wegen weiterer, verschiedenster Verkehrsverstöße wurden zudem festgestellt und geahndet. Während der Kontrollen stellten die Ordnungshüter zudem bei acht Personen Verstöße gegen die Corona- Schutzverordnung fest. Nach einer gemeldeten Ruhestörung gegen 22 Uhr am Wallonischen Ring, trafen Polizei und Ordnungsamt 14 feiernde Partygäste in einem Haus an. Die Feier wurde aufgelöst und Bußgeldverfahren wegen Verstoß gegen die Corona- Schutzverordnung durch das Ordnungsamt eingeleitet. Zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger in Stolberg werden Polizei und Ordnungsamt auch zukünftig weitere Kontrollmaßnahmen dieser Art durchführen.(pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell