Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201020-852: An drei Geschäften Scheiben eingeworfen

Gummersbach / Marienheide (ots)

Gleich an drei Geschäftsbetrieben in Gummersbach und Marienheide haben Unbekannte jeweils Fensterscheiben eingeworfen. Auf der Brückenstraße in Gummersbach nahmen Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (18./19. Oktober) eine Bierflasche zur Hand und warfen diese mit so großer Wucht gegen die Fensterscheibe einer Gaststätte, dass diese zu Bruch ging. In Marienheide waren eine Shisha Bar sowie ein Friseur in der Bahnhofstraße von der Zerstörungswut betroffen. Zeugen berichteten der Polizei von zwei Männern im Alter von 25 - 30 Jahren, die zwischen 02.00 und 03.00 Uhr im Bereich der Tatorte gesehen wurden. Als Tatmittel fanden die Geschädigten Steine, einen Wagenheber, eine Flasche Bier sowie einen Aschenbecher vor, die die Täter durch die Scheiben geworfen hatten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

