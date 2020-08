Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Maxsain: Einbruch in Lederwarenfabrik

Maxsain (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in Maxsain zu einem Einbruch in eine Lederwarenfabrik. Bisher unbekannte Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf, durchsuchten die Büroräume und entwendeten verschiedene Kleinigkeiten.

