Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181020-849: Pedelec gestohlen und Mountainbike zurückgelassen

Marienheide

Am Samstagnachmittag (17. Oktober) hat ein Unbekannter in der Hüttenbergstraße ein Pedelec gestohlen und ein Mountainbike am Tatort zurückgelassen. Der Dieb nutzte die Gelegenheit, dass der Eigentümer sein Pedelec für etwa 10 Minuten aus den Augen ließ. Dieser hatte sein grünes Pedelec der Marke Focus frisch gereinigt gegen 16.00 Uhr in der Garage seines Einfamilienhauses abgestellt. Anschließend begab er sich mit einem Rasenmäher hinter die Garage, um diesen ebenfalls zu reinigen. Als er etwa 10 Minuten später den Rasenmäher zurückstellte, war sein Pedelec verschwunden. Stattdessen fand er dort ein fremdes Mountainbike vor, welches der Dieb offenbar zurückgelassen hatte. Die Polizei hofft anhand des Fotos Hinweise zur Herkunft des Mountainbikes zu bekommen. Bitte wenden Sie sich an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

