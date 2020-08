Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Sachbeschädigungen in Parkhaus

Am Freitag, 21. August 2020, gegen 19.10 Uhr, kam es in der Straße Neuer Markt in einem Parkhaus am Bahnhof zu einer Sachbeschädigung. Zwei bislang unbekannte, jugendlich aussehende Täter betraten das Parkhaus am Bahnhof und schlugen kurz darauf die Abdeckung eines Notausgangsschildes ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Zu einer weiteren Sachbeschädigung im Parkhaus kam es zwischen Freitag, 21. August 2020, 11.00 Uhr, und Samstag, 22. August 2020, 11.00 Uhr. Unbekannte Täter beschmierten zwei Säulen im Parkhaus mit gelber Kreide. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

