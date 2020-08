Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme- Einbruch in Werkstatt

Zwischen Montag, 24. August 2020, 19.00 Uhr, und Dienstag, 25. August 2020, 16.30 Uhr, kam es in der Straße Ihlendorf zu einem Einbruch in einer Werkstatt. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Werkstatt und entwendeten aus dieser diverse Werkzeuge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Damme (Tel. 05491-9500) in Verbindung zu setzen.

Dinklage- Sachbeschädigung an PKW

Am Montag, 24. August 2020, zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr, kam es in der Quakenbrücker Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mit einem Einkaufswagen einen grauen VW Golf, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Vechta- Sachbeschädigung an PKW

Am Montag, 24. August 2020, gegen 17.15 Uhr, kam es in der Lohner Straße auf dem Parkplatz eines Geschäftes für Tierbedarf zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter brach von einem dort abgestellten PKW einen Mercedes-Stern ab. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 25. August 2020, gegen 17.45 Uhr, kam es auf der Straße Bergweg (L846) in Höhe Schürmannstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-jährige PKW-Fahrerin aus Badbergen beabsichtigte von einem Parkplatz auf die Straße Bergweg zu fahren. Hierbei übersah diese einen von links kommenden, bevorrechtigten 51-jährigen Pedelec-Fahrer aus Steinfeld. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich der Pedelec-Fahrer leicht verletzte und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

