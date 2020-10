Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 191020-850: Beim Blick auf das Navi von der Fahrbahn abgekommen

Lindlar (ots)

Schmerzliche Folgen hatte am Sonntag (18. Oktober) der Blick auf sein Navigationsgerät für einen Motorradfahrer aus Engelskirchen; er kam von der Fahrbahn ab und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 13.15 Uhr hatte der 54-Jährige die Landstraße 84 von Wurtscheid in Richtung Vellingen befahren. Zeugen berichteten, dass der Motorradfahrer trotz mäßiger Geschwindigkeit in einer Kurve auf den unbefestigten Seitenstreifen geriet und daraufhin stürzte. Wie der Verunfallte der Polizei bei der Unfallaufnahme erklärte, hatte ihn der Blick auf sein Navigationsgerät vom Verkehrsgeschehen abgelenkt. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu; ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell