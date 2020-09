Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Flüchtender PKW nach Verkehrskontrolle - Fahrer stellt sich

Schifferstadt (ots)

Wie bereits am gestrigen Tage (20.09.2020) berichtet, missachtete am Samstag, 19.09.2020, gegen 20:45 Uhr, ein Golf-Fahrer in der Liliengasse die Anhaltezeichen und fuhr auf eine Polizistin zu, sodass diese auf den Gehweg ausweichen musste. Kurz danach stoppte der Fahrer. Beim Versuch die Beifahrertür zu öffnen, beschleunigte er erneut und konnte sich letztlich einer Kontrolle durch Flucht entziehen. Die eingesetzten Polizeibeamte blieben unverletzt. Am Sonntag, 21.09.2020, gegen 20:45 Uhr, erschien der Fahrer sodann persönlich auf der Schifferstadter Polizeidienststelle und stellte sich. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstandes, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sowie Nötigung im Straßenverkehr. Das Verhalten des 31-Jährigen wird darüber hinaus der Führerscheinstelle mitgeteilt.

