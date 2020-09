Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Schaden von mehreren tausend Euro - vom Unfallort geflüchtet

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Sonntag, 20.09.2020, gegen 20:45 Uhr, geriet ein roter PKW aus bislang unbekannten Gründen in der Lützelstraße in den Gegenverkehr und beschädigte zwei dort geparkte Fahrzeuge. Der Fahrer hielt nach dem Zusammenstoß an, begutachtete den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro, stieg sodann wieder in seinen PKW ein und fuhr in Richtung Ortsteilmitte von Iggelheim weiter. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Unfallflüchtige nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell