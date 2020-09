Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrugsversuch per E-Mail (11/1809)

Speyer (ots)

16.09.2020, 14:29 Uhr

Am 16.09 kam es zu einem Betrugsversuch zum Nachteil eines 70-jährigen Mannes aus Speyer. Dieser erhielt eine E-Mail, in welcher sich der Verfasser als "Ellen Bruder" ausgab. Weiter wurde eine finanzielle Notsituation vorgegeben. Dem Verfasser sei im Ausland die Handtasche mit Reisepass und Kreditkarten entwendet worden, weswegen er nun 850EUR für die entstandenen Hotelkosten und den Rückflug benötigt. Der 70-Jährige erkannte die E-Mail sofort als Betrugsversuch und nahm Kontakt mit der Polizei auf, ohne auf die Forderung einzugehen bzw. Kontodaten preiszugeben. Die Polizei hat mindestens in einem weiteren Fall Kenntnis von einer gleichlautenden E-Mail. Auch hier kam es zu keinem Vermögensschaden.

Die Polizei rät in solchen Fällen: Seien sie misstrauisch, wenn sich Unbekannte bei Ihnen melden und vermeintliche (finanzielle) Notsituationen schildern. Gehen Sie niemals auf derartige Forderungen von unbekannten Absendern ein und unterlassen Sie es, personenbezogene Daten oder Bankdaten an Unbekannte weiterzugeben. Verständigen Sie umgehend die Polizei über derartige Vorfälle.

