POL-PDLU: Speyer - Unter Drogeneinfluss mit Pkw und Wohnmobil unterwegs (51/2009)

Speyer (ots)

20.09.2020, 23:37 Uhr

Am Sonntagnacht wurde mehrere Personen, welche unberechtigt auf dem Technik-Museum-Parkplatz campieren wollten, von dortigem Sicherheitsdienst des Platzes verwiesen. Hierbei konnte dieser Marihuana-Geruch aus der Gruppe heraus wahrnehmen. Die Polizei konnte die Gruppe dann in der Heinkelstraße kontrollieren. Bei einem 31-jährigen Fahrer eines Wohnmobils als auch bei einem 35-jährigen Toyota-Fahrer (beide aus dem Ruhrkreis in NRW) konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Auf Nachfrage räumte beide den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Bei der Durchsuchung des Wohnmobils konnte weiterhin eine geringe Menge Kokainmenge fest- und sichergestellt werden. Die Durchsuchung des Toyota nach Betäubungsmitteln verlief ohne Erfolg. Allerdings händigte der Fahrer den Beamten knapp einem Gramm Marihuana aus. Auch dieses wurde sichergestellt. Beiden Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und bei beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach § 24 a StVG.

