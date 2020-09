Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alkoholisierter Van-Fahrer kollidiert mit Zaun (25/2009)

Speyer (ots)

20.09.2020, 10:40 Uhr

Ein 46-Jähriger Mercedes-Van-Fahrer aus Speyer fuhr mit seinem Fahrzeug am Sonntagmorgen in der Siemensstraße gegen einen Grundstückszaun und verursachte hieran einen Schaden von ca. 5000EUR. Danach stellte er sein Fahrzeug an einer umliegenden Anschrift ab. Das Fahrzeug als auch der Fahrer konnten von der Polizei dort angetroffen werden. Beim Fahrer konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,28 Promille. Dem 46-Jährigen wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

