Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Betrunken von Fahrbahn abgekommen und von der Unfallstelle geflüchtet

Schifferstadt (ots)

Am Sonntag, 20.09.2020, gegen 17:30 Uhr, kam in Höhe der Einmündung zum Kestenbergerweg ein PKW-Fahrer von der Maxburgstraße ab und beschädigte diverse Pflanzen. Am Fahrzeug selbst entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der 28-Jährige mit seinem PKW von der Unfallstelle, konnte jedoch kurz darauf, dank Zeugenangaben, von einer Polizeistreife an der Halteranschrift angetroffen werden. Den Grund für sein Verhalten hatten die Polizisten schnell gefunden: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Eine Blutprobe wurde in der Folge entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell