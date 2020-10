Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 191020-851: Einbruch in Zweifamilienhaus

Waldbröl (ots)

Gleich in beide Wohnungen eines Zweifamilienhauses am Mühlenweg sind Einbrecher am Sonntag (18. Oktober) in Waldbröl eingestiegen. In der Zeit zwischen 15.00 und 22.40 Uhr hebelten die Täter zunächst ein Fenster auf, um in die Erdgeschosswohnung des Hauses vorzudringen. Von dieser gelangten sie über den Hausflur zur Dachgeschosswohnung, bei der sie die Wohnungstüre aufbrachen. In beiden Wohnungen durchsuchten sie mehrere Schränke, wobei zur Beute bei der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden konnten. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. In den Wintermonaten steigen erfahrungsgemäß auch die Zahlen der Wohnungseinbrüche an, da sich die Täter im Schutz der Dunkelheit unauffälliger bewegen können. Achten Sie daher in Ihrem Wohnumfeld auf fremde Personen oder Fahrzeuge. Scheuen Sie sich nicht, bei verdächtigen Personen die Notrufnummer 110 zu wählen. Ein Einbruch dauert nicht lange - da zählt für die Polizei jede Sekunde!

