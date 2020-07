Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dersum - Wohnhausbrand

Dersum (ots)

Heute kam es um 12:20 Uhr zu einem Brand an der Bergstraße in Dersum. Wohlmöglich aufgrund der Hitzeentwicklung eines Elektrogrills geriet der Dachüberstand eines Einfamilienhauses sowie Teile des Dachstuhls in Brand. Die Feuerwehren aus Dersum, Heede und Dörpen waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 44 Eisatzkräften vor Ort und löschten das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

