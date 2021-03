Polizei Aachen

POL-AC: Aktueller Verkehrshinweis: Demonstration im Aachener Stadtgebiet

Aachen (ots)

Die Klimabewegung "Fridays for Future" hat für den morgigen Freitag (19.03.2021) eine Fahrraddemo unter dem Motto "Verkehrswende jetzt!" im Aachener Stadtgebiet angemeldet. Der Anmelder rechnet mit bis zu 1500 Teilnehmern. Dadurch kann es in der Zeit von 16 bis 20 Uhr zu Beeinträchtigungen des Verkehrs in den Bereichen Frankenberger Viertel, Breslauer Straße, Berliner Ring, Jülicher Straße, Europaplatz sowie des inneren und äußeren Grabenrings kommen.

Die Aachener Polizei, als zuständige Versammlungsbehörde, hat die zunächst geforderte Teilroute - vom Europaplatz über die Autobahn 544 bis zur Abfahrt "Rothe Erde" - aus Gefahrenaspekten nicht bestätigt und eine Alternativroute benannt. Der Veranstalter hat gestern beim Aachener Verwaltungsgericht Beschwerde dagegen eingelegt; die Entscheidung steht bislang noch aus. Bei einer Demo im vergangenen Jahr hatte das OVG Münster die Nutzung der Autobahn als Versammlungsfläche in zweiter Instanz untersagt. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell