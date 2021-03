Polizei Aachen

POL-AC: Voyeur in Schultoilette ertappt und festgehalten - 21- jähriger Tatverdächtiger geständig

Aachen (ots)

Gestern Morgen (15.03.2021) ertappten mehrere Schülerinnen einer Berufsschule in der Aachener Innenstadt einen jungen Mann auf ihrer Schultoilette. Der 21- Jährige hatte sich in einer Toilettenkabine eingeschlossen, um von dort die benachbarten Benutzerinnen mit seinem Handy abzulichten. Sein laut der Zeuginnen nicht damentypisches Schuhwerk und die auffällige lange Schließung der Kabine überführten den Täter jedoch; noch in der Kabine stellte man ihn zur Rede. Als der 21- Jährige daraufhin versuchte zu flüchten, gelang es den jungen Frauen, ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beamten nahmen den jungen Mann aus Würselen mit zur Wache. Bei seiner Vernehmung stellte sich dann heraus, dass er auch für weitere gleichgelagerte Taten in der Vergangenheit in Frage kommt. Sein Handy wurde sichergestellt und seine Wohnung nach weiteren Beweismitteln durchsucht. Er muss sich nun wegen mehrfacher Verletzung von Persönlichkeitsrechten anderer durch Bildaufnahmen strafrechtlich verantworten. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (pw)

