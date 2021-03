Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Bagger Diebstahl

Aachen (ots)

In der vergangen Nacht (16.03.2021) gegen 5 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Ambrosiusstraße drei verdächtige Männer, die einen Bagger auf einen Anhänger verluden. Er informierte die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf am Tatort auf die Verdächtigen, die sofort in Richtung Schule davonliefen. Nach einer kurzen Verfolgung nahmen die Beamten einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Den beiden anderen gelang die Flucht und können wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,90 m groß, 30 - 35 Jahre alt, Drei-Tage-Bart, heller Hauttyp. Sie trugen dunkle Jacken und Mützen.

Die Polizisten stellten das Zugfahrzeug mit Anhänger und Bagger sicher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der 0241/9577-34210 zu melden.

