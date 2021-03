Polizei Aachen

POL-AC: 81-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Aachen (ots)

Der 81-jährige Mann, der am 06.03.2021 bei einem Verkehrsunfall auf der Von-Coels-Straße schwer verletzt wurde (siehe unsere Meldung vom 06.03.21 um 18.42 Uhr), erlag am 14.03.2021 im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an. (am)

