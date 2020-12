Polizei Wuppertal

POL-W: RS Junger Mann in Remscheid niedergeschlagen

WuppertalWuppertal (ots)

Gestern (17.12.2020), gegen 21:30 Uhr, kam es in Remscheid zu einem versuchten Raub. Vier oder fünf bislang Unbekannte hielten einen 18-jährigen Fußgänger auf der Remscheider Straße an und verlangten Geld von ihm. Dazu drohten sie mit einem Messer und schlugen ihm ins Gesicht und eine Flasche auf den Kopf. Dabei zog der junge Mann sich leichte Verletzungen zu. Ohne Beute flüchteten die Straftäter in Richtung Bushaltestelle Tannenhof. Der erste Täter ist circa 16 bis 19 Jahre alt und trug eine dunkle Winterjacke, eine dunkle Jogginghose und eine weiße Mütze. Ein Zweiter ist ebenfalls 16 bis 19 Jahre alt. Er hat ein längliches Gesicht und eine dunklere Hautfarbe. Er trug eine dunkle Oberbekleidung mit Kapuze und einen dunklen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell