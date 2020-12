Polizei Wuppertal

POL-W: RS Aggressiver Mann verursacht größeren Polizeieinsatz in Remscheid

WuppertalWuppertal (ots)

Heute (17.12.2020), gegen 10:50 Uhr verursachte ein 34-jähriger Mann in Remscheid einen größeren Polizeieinsatz. Nach einer familieninternen Auseinandersetzung zeigte er sich aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizisten. Dabei drohte er ihnen mit einem Messer und zog sich dann in seine Wohnung an der Humboldtstraße zurück. Um eine weitere Gefahr ausschließen zu können, mussten Spezialkräfte eingesetzt werden, die ihn überwältigten. Dabei wurde niemand verletzt. In der Folge konnte er unter Begleitung der Polizei einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Umstände, die zu dem Verhalten des Remscheiders führten, müssen nun geklärt werden. (sw)

