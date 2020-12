Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Polizei Wuppertal - Versuchter Raub am Döppersberg

WuppertalWuppertal (ots)

Am 15.12.2020, kurz nach 13:00 Uhr, kam es auf der Geschäftsbrücke am Döppersberg zu einem versuchten Raubdelikt mit Einsatz eines Messers. Ein polizeilich bekannter 28-jähriger Mann ist dringend verdächtig - zeitweise unter Vorhalt eines Messers - wiederholt Geld von seinem Opfer (17) gefordert zu haben. Dieser kam zuvor aus einem Geschäft am Döppersberg. Da sich der 17-Jährige weigerte Geld herauszugeben soll ihn der Tatverdächtige sowohl mit einem Kopfstoß, Tritten mit dem Knie und zuletzt mit einem Messer leicht verletzt haben. Der Angreifer soll dabei auch das Messer in Richtung Halses des Geschädigten bewegt haben, der ausweichen und den Angriff abwehren konnte. Als das Opfer einen Freund (15) zur Hilfe rufen konnte, ließ der Tatverdächtige von ihm ab und entfernte sich. Er konnte wenige Minuten später von der Polizei festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen, der sich nun in Untersuchungshaft befindet.

