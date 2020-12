Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall mit Fußgänger in der Morianstraße

WuppertalWuppertal (ots)

Am 15.12.2020, um viertel vor fünf Uhr am Nachmittag, kam es auf der Morianstraße zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Ein 48-jähriger Mann überquerte die Morianstraße im Kreuzungsbereich mit der Straße Hofkamp - nach bisherigen Erkenntnissen - bei rotlichtzeigender Fußgängerampel. Er war in Richtung Neumarkt unterwegs. Auf der Fahrbahn wurde er von der Mercedes B-Klasse eines 49-Jährigen touchiert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (jb)

