Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Polizei bittet um Zeugenhinweise

SchermbeckSchermbeck (ots)

Innerhalb von zwei Stunden drangen Unbekannte in ein Haus an der Straße Am Scherenbach ein.

Die Besitzer hatten ihr Heim gegen 16.30 Uhr verlassen. Als sie um 18.40 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass ein Fenster aufgehebelt worden war. Nachdem die Täter sich Zugang ins Innere des Hauses verschafft hatten, durchwühlten sie die Räume.

Was sie entwendeten, steht zurzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

