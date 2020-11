Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte brechen zum dritten Mal in Gartenlaube ein

WeselWesel (ots)

Bereits zum dritten Mal innerhalb von wenigen Tagen sind Unbekannte in eine der Gartenlauben an der Rheinpromenade in Wesel eingebrochen. Beim letzten Einbruch auf dem Gelände des Kleingartenvereins schlugen sie in der Zeit zwischen Dienstag, 15.00 Uhr, und Mittwoch, 10.15 Uhr, zu.

Sie stahlen Flexscheiben, Hämmer, Schraubendreher und Zangen.

Die Polizei Wesel sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 melden können.

