Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Lenkräder, Tachos und Navis gestohlen

Zeugen gesucht

SonsbeckSonsbeck (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen Autodiebe in Sonsbeck an den Straßen Copray, Löwenkamp, Hammerbruch und der Eichenstraße zu.

Die Zielrichtung war in allen Fällen die Marke BMW. Die Unbekannten stahlen Lenkräder, Tachos und Navigationsgeräte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

