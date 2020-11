Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Kriminelle brechen fünf BMW auf

Hamminkeln

Aus vier BMW haben Unbekannte in Dingden die Lenkräder und Navigationsgeräte gestohlen. Zwei Fahrzeuge standen an der Kiepenkerlstraße, eins am Ahornweg und eins an der Krechtinger Straße.

Aus einem fünften BMW, der an der Sachsenstraße parkte, klauten die Täter nur ein Lenkrad.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7.20 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel. 02852 / 966100.

