Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unfallzeugen gesucht

MoersMoers (ots)

Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr befuhr ein Autofahrer die Homberger Straße in Richtung Römerstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand.

Der Autofahrer musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen, die den Unfall möglicherweise gesehen haben, bzw. die Angaben zur Fahrweise des Fahrzeugführers machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

